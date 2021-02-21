Советник Байдена назвал сложным определение происхождения коронавируса

Американские власти пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус Sars-Cov-2. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, для определения источника пока недостаточности информации, отметил он 21 февраля в эфире CBS.

«Кроме того, ВОЗ предстоит проделать еще немало работы по этой теме», — добавил он.

Салливан призвал ВОЗ и Китай активнее расследовать причины начала пандемии.

9 февраля представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в китайский Ухань для изучения причин происхождения коронавируса. Спустя неделю член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

При этом теорию об утечки вируса из лаборатории в Ухане специалисты сочли наименее состоятельной. Ранее такую версию неоднократно озвучивали в США.

Специалисты организации прибыли в Ухань в середине января. Они приступили к работе после прохождения 14-дневного карантина.

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