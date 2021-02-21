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Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу

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Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников. Об этом в воскресенье, 21 февраля, он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать... Давайте пока просто рекомендовать», — сказал Жириновский. Он напомнил, что еще в 2014 году предлагал установить предельный вес в 80 кг в РФ.

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По его словам, люди с избыточным весом «дорого обходятся государству». На обеспечение данной категории россиян власть тратит много денег для того, чтобы обеспечить им качественное лечение и правильную диету. При этом Жириновский отметил, что люди с нормальным весом «недополучают» от государства.

Для профилактики ожирения лидер партии ЛДПР предложил властям давать россиянам советы от специалистов и рекомендации по здоровому образу жизни.

Комментируя инициативу Жириновского, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что гражданам надо рекомендовать вес, соответствующий их росту и комплекции. Однако вводить ограничения — неприемлемо с точки зрения прав человека.

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации лидера ЛДПР. Она указала, что бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес.

11 декабря главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов заявил, что нынешняя ситуация с ростом уровня ожирения среди населения является пандемией. По его словам, ожирение происходит, в частности, из-за неправильного питания и злоупотребления пищей.

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