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В Челябинске мужчина открыл огонь по людям с балкона

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Житель Челябинска открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья. Об этом сообщили очевидцы, пишет 21 февраля «Челябинск онлайн».

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Сначала соседи пожаловались в полицию на шум в одной из квартир на улице Зальцмана. Когда полицейские подходили к дому, мужчина начал стрелять по ним из ружья.

Правоохранители оцепили двор дома и порядка трех часов убеждали злоумышленника сдаться. В результате инцидента никто не пострадал

Выпущенные нарушителем порядка пули повредили припаркованные у дома машины. Мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее не судимый 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пишет РЕН ТВ.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Инна Гейзер.

19 февраля московские полицейские объявили в розыск водителя такси, который открыл стрельбу в воздух в Лефортовском тоннеле. Между пассажирами и водителем такси вспыхнул конфликт, в результате которого водитель дважды выстрелил.

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