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Число самозанятых граждан выросло в Якутии

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Якутия лидирует среди российских регионов по числу самозанятых, сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, на 21 января 6,5 тыс. человек применяют новый налог на профессиональный доход.

С 1 июля 2020 года в Якутии введен новый специальный налоговый режим для самозанятых в виде налога на профессиональный доход. В результате перехода на цифровые форматы работы и активной рекламной кампании со стороны министерства якутяне с первых недель начали активно регистрироваться в качестве самозанятых не только в Якутске, но и в районах, передает ИА SakhaNews. Плательщики налога на профессиональный доход освобождены от заполнения отчетов и деклараций. Страховые взносы можно не платить. В этом случае будет начисляться социальная пенсия.

В целом по России за год число самозанятых в сфере продаж контента выросло в девять раз, услуг красоты — в восемь раз. В семь раз увеличилось количество самозанятых, предоставляющих консультационные услуги (например, психологические консультации), а занимающиеся клинингом и мелким ремонтом — в шесть раз. Замыкают топ репетиторство — в пять раз, а также онлайн-продажи одежды и обуви — в четыре раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками «ЮKassы» и «СберУслуг» (оба сервиса входят в экосистему «Сбера»). Также зафиксирован рост оборота и числа платежей самозанятым в 2020 году.

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