Возбуждено дело после падения ребенка из окна в пригороде Петербурга

В отношении матери, ребенок которой выпал из окна в Зеленогорске в Курортном районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 18 октября. Около 23 часов в поселке Решетникова из окна квартиры на первом этаже выпал пятилетний мальчик, которого без присмотра оставила 25-летняя женщина. Она работает кассиром в магазине.

У мальчика диагностировали закрытый перелом костей правой голени и перелом большеберцовой кости. В отношении матери избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Об этом сообщает телеканал «78».

Напомним, в Саратове передано в суд уголовное дело в отношении матери, выбросившей двоих детей из окна. Сейчас девочки живут с отцом. В ходе следствия по решению суда женщина была помещена в медицинское учреждение. По результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы, мать не могла осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.