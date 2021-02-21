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Тренер сборной России оценил игру Медведева в финале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open против первой ракетки мира Новака Джоковича не сразу вошел в игру и отдал сербу уверенность. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» тренер сборной России Игорь Куницын.

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По его словам, Джокович играл хорошо, особенно на подаче и приеме.

«Если к такому хорошему приему все привыкли, то подача стала неприятным сюрпризом для всех соперников по Australian Open. В финале он продолжил использовать это оружие. Медведев не сразу вошел в матч и отдал Джоковичу уверенность. Может быть, Даня перегорел и за счет этого долго входил в игру», — сказал Куницын.

Он отметил, что с позитивом смотрит на дальнейшее продолжение сезона.

Медведев 21 февраля уступил в финале Australian Open Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

Большую часть матча Даниил играл против первой ракетки мира почти на равных, но в нюансах более опытный серб был точнее и стабильнее, отметили эксперты.

В понедельник россиянин дебютирует на третьем месте рейтинга ATP, потеснив чемпиона US Open Доминика Тима.

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