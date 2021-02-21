На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал заявление о разрешении самолетам НАТО летать над Крымом. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Obozrevatel.

По его мнению, до вхождения полуострова в состав России якобы почти все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта. Таким образом, самолетам НАТО не обязательно летать непосредственно над Крымом, Украина якобы может им разрешить летать над Черным морем.

«Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем», — сказал Бабин.

Экс-чиновник указал, что Киев согласен с тем, чтобы страны НАТО пользовались черноморскими районами. При этом он выразил уверенность, что ближе чем на 12 миль самолеты альянса к Крыму подлетать не решатся.

10 февраля украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по перевозке грузов и транспортировке войск.

В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов усомнился в интеллектуальных способностях человека, способного выступить с подобной инициативой.

Ранее, 19 февраля, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе прошедшего телефонного разговора о том, что США привержены укреплению вооруженных сил Украины с целью противостояния с Россией. Остин также заявил, что Вашингтон остается привержен тому, чтобы преобразовать оборонный сектор Украины в соответствии со стандартами НАТО.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя это обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

1 февраля военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Отмечалось, что все элементы тренировки проводились в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.