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Новые объекты культурного наследия выявили в Иркутске

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Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области включила «Доходный дом в усадьбе Е.С. Белозерова» начала XX века на улице Марата, 40, в Иркутске в перечень выявленных объектов культурного наследия. Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта было выдано 12 января.

В единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России включили усадьбу Кузнецова на углу Степана Разина и Свердлова в Иркутске, где в начале декабря 2020 года произошел пожар, сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, в реестр попал дом на улице Касьянова, 35. Предполагается, что в нем жил в юношеские годы и позже бывал советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Третьим домом, включенным в реестр, стал дом Розенкранца на улице Тимирязева, 51.

Ранее в Иркутске разработали проект зон охраны объектов культурного наследия. Документ предполагает введение специального режима использования земельных участков, на которых находятся памятники культуры. Это, в свою очередь, необходимо для сохранности объектов культурного наследия и развития городских территорий. Проект влияет на градостроительную политику, создание социальных объектов, зон отдыха и строительство новых домов.

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