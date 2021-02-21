Прокуратура проведет проверку после ЧП с траулером в Баренцевом море

Мурманская транспортная прокуратура инициировала проверку после отказа двигателя траулера Polaris в Баренцевом море. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее в воскресенье стало известно, что судно потеряло ход и подало сигнал бедствия. На борту находились 10 человек.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с остановкой главного двигателя судна МК 0335 Polaris», — говорится в сообщении.

По окончании проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, на помощь траулеру выдвинулось спасательное судно, его прибытие ожидается в понедельник. Угрозы жизни экипажа нет. В свою очередь в МЧС России подтвердили поломку главного двигателя и добавили, что спасательное судно доставит траулер в порт приписки.