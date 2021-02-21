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Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией в Белоруссии

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Оппозиционные силы в Белоруссии «потеряли улицы». Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих», — сказала она в интервью Le Temps.

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Однако, по ее словам, акции на белорусских улицах могут начаться после того, как оппозиция лучше организуется. Она допустила, что это может произойти весной.

Тихановская также отметила, что, несмотря на якобы жесткие подавления протестов до того, что они почти исчезли, она будет продолжать призывать международное сообщество, не прибегая к непосредственному вмешательству, помочь в обеспечении соблюдения прав человека.

Кроме того, Тихановская раскритиковала слабые, по ее мнению, санкции в отношении Минска. По словам представительницы оппозиции, ограничения ЕС стали «насмешкой».

Ранее 19 января Светлана Тихановская призвала участников ОБСЕ создать площадку, которая позволит обсудить кризис в республике. Помимо этого в своем Telegram-канале Тихановская обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить ей безопасное возвращение в Белоруссию. Она напомнила, что в ее отношении возбуждено два уголовных дела.

В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая Тихановскую, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

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