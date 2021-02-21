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Названы необычные признаки тромбоза

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Признаками так называемого тихого тромбоза, который диагностируют, как правило, в опасной стадии, являются затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением, иногда приводящие к обмороку. Об этом пишет немецкое издание Focus.

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Эти симптомы отличают скрытый тромбоз от обычного. Они требуют немедленного реагирования и обращения к медикам для предотвращения шока и сердечной недостаточности, говорится в материале от 18 февраля.

Признаками обычного тромбоза глубоких вен ног остаются мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение «теплой ноги».

Как напоминают врачи, профилактика тромбоза на самом деле довольно проста и благотворно влияет не только на состояние сосудов, свойства кровотока и кровообращение, но и на общее состояние здоровья. Необходимо много двигаться. Быстрая ходьба, а также езда на велосипеде, плавание и танцы — идеальные виды спорта, считают специалисты.

Как стало известно осенью 2020 года, COVID-19 может стать причиной появления тромбозов, потому что влияет на динамическую систему организма. Эксперты рассказали, что в голове могут возникать как ишемические нарушения, так и геморрагические.

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