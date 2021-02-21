Ватерполисты сборной России пропустят четвертые Олимпийские игры

Мужская сборная России по водному поло пропустят четвертые Олимпийские игры подряд, которые пройдут в Токио, после проигрыша в серии пенальти в матче олимпийской квалификации команде Хорватии. Об этом 21 февраля сообщил «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Роттердаме, Нидерланды. Основное время встречи за третье место завершилось со счетом 11:11. В серии пенальти хорваты были сильнее. Проигрыш не позволил россиянам пройти квалификацию на ОИ.

Последний раз российские спортсмены-ватерполисты выступали на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где заняли третье место.

В начале февраля Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые состоятся в китайском Пекине в 2022 году.