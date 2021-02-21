Онищено оценил идею Жириновского о предельном весе россиян

Вопрос лишнего веса очень важен, так как говорит о нездоровье человека, но устанавливать границы веса неприемлемо с точки зрения прав человека. Об этом 21 февраля заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничить вес россиян. По словам депутата, есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов. Но гражданам надо рекомендовать вес, соответствующий их росту и комплекции, добавил Онищенко

«Самая простая формула расчета веса — это рост минус сто», — цитирует его «РИА Новости». По его словам, это можно воспринимать как желание напомнить, что здоровье человека является достоянием не только его лично, но и государства.

Ранее в воскресенье врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации Жириновского. По ее словам, показатель веса не является критерием.

Как ранее заявил Жириновский, нужно ввести предельный вес для госслужащих в 100 кг. Сам он напомнил, что похудел почти на 10 кг.

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации лидера ЛДПР. Она указала, что бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес.