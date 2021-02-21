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Онищено оценил идею Жириновского о предельном весе россиян

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Вопрос лишнего веса очень важен, так как говорит о нездоровье человека, но устанавливать границы веса неприемлемо с точки зрения прав человека. Об этом 21 февраля заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничить вес россиян. По словам депутата, есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов. Но гражданам надо рекомендовать вес, соответствующий их росту и комплекции, добавил Онищенко

«Самая простая формула расчета веса — это рост минус сто», — цитирует его «РИА Новости». По его словам, это можно воспринимать как желание напомнить, что здоровье человека является достоянием не только его лично, но и государства.

Ранее в воскресенье врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации Жириновского. По ее словам, показатель веса не является критерием.

Как ранее заявил Жириновский, нужно ввести предельный вес для госслужащих в 100 кг. Сам он напомнил, что похудел почти на 10 кг.

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала рекомендации лидера ЛДПР. Она указала, что бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес.

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