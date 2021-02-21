ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский футбольный клуб ЦСКА одолел «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча состоялась в воскресенье, 21 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Голы в ворота соперников забили Ильзат Ахметов (на 39-й минуте) и Никола Влашич (на 66-й минуте), пишет «Спорт-Экспресс».

Благодаря своей победе ЦСКА стал третьим четвертьфиналистом турнира. Накануне в него прошли московское «Динамо», обыгравшее «Спартак», и тульский «Арсенал», одержавший победу над питерским «Зенитом».