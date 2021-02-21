Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме заподозрили соцсеть Clubhouse в слежке за пользователями
Происшествия
На Дербеневской набережной в Москве столкнулись три автомобиля
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на Гран-при в Москве
Спорт
Тренер ФК «Львов» пожаловался на получение желтой карточки за украинский язык
Мир
Швейцария допустила отказ от закупки вакцины AstraZeneca
Общество
В Киеве осудили притеснения журналистов в Белоруссии
Общество
Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы
Мир
Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19
Спорт
Австрийка Лиза Хаузер победила в масс-старте на ЧМ-2021 по биатлону

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб ЦСКА одолел «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча состоялась в воскресенье, 21 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Голы в ворота соперников забили Ильзат Ахметов (на 39-й минуте) и Никола Влашич (на 66-й минуте), пишет «Спорт-Экспресс».

Благодаря своей победе ЦСКА стал третьим четвертьфиналистом турнира. Накануне в него прошли московское «Динамо», обыгравшее «Спартак», и тульский «Арсенал», одержавший победу над питерским «Зенитом».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021