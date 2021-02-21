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Исследователи рассказали о выборе европейцев между смартфоном и сексом

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Современные жители Европы, в частности французы, предпочитают смартфон сексу. Это следует из опроса, проведенного социологами, пишет 21 февраля издание Le Monde.

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Треть французов предпочла бы провести неделю без секса, чем неделю без смартфона. По мнению социологов, это объясняется тем, что гаджет оказывает человеку сотни услуг. С его помощью люди не только разговаривают и общаются, но и получают информацию.

Кроме того, опрос проводился в дни карантинных мер, когда жители Европы находились в самоизоляции, что и могло повлиять на его результаты.

В ноябре 2020 года стало известно, что две трети россиян испытывают страх остаться без мобильного телефона, а более половины владельцев смартфонов (53%) в возрасте от 18 до 44 лет испытывают стресс в случае разряда батареи телефона.

В августе психолог Артур Гараганов рассказал о плюсах выдачи гаджетов детям. По мнению специалиста, давать смартфоны и планшеты ребенку можно с ранних лет, но с соблюдением ряда ограничений.

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