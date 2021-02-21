Исследователи рассказали о выборе европейцев между смартфоном и сексом

Современные жители Европы, в частности французы, предпочитают смартфон сексу. Это следует из опроса, проведенного социологами, пишет 21 февраля издание Le Monde.

Треть французов предпочла бы провести неделю без секса, чем неделю без смартфона. По мнению социологов, это объясняется тем, что гаджет оказывает человеку сотни услуг. С его помощью люди не только разговаривают и общаются, но и получают информацию.

Кроме того, опрос проводился в дни карантинных мер, когда жители Европы находились в самоизоляции, что и могло повлиять на его результаты.

В ноябре 2020 года стало известно, что две трети россиян испытывают страх остаться без мобильного телефона, а более половины владельцев смартфонов (53%) в возрасте от 18 до 44 лет испытывают стресс в случае разряда батареи телефона.

В августе психолог Артур Гараганов рассказал о плюсах выдачи гаджетов детям. По мнению специалиста, давать смартфоны и планшеты ребенку можно с ранних лет, но с соблюдением ряда ограничений.