Смертность в Рязанской области выросла на 18%

В прошлом году в Рязанской области на 17,8% увеличился уровень смертности. Такие данные приводит Рязаньстат. В регионе скончались 19 800 человек (в том числе 45 младенцев). Это 17,9 случая на тысячу жителей.

Рождаемость снизилась на 4,8%. На свет появился 8701 ребенок (7,9 случая на тысячу). Число зарегистрированных браков уменьшилось на 23,3%, разводов — на 11,1%. Естественная убыль населения Рязанской области достигает 11 099 человек. Миграционный прирост — 821. Свыше 50% приезжих прибыли из других регионов Российской Федерации. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Младенческая смертность достигла исторического минимума в Оренбургской области. Об этом сообщила ранее министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. За три года младенческая смертность сократилась более чем в два раза — с 7,6 до 3,6 промилле. Детская смертность уменьшилась на 47%. Младенческая смертность оказалась на 20% ниже, чем в среднем по России.