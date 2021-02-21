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Тренер ФК «Львов» пожаловался на получение желтой карточки за украинский язык

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Главный тренер ФК «Львов» Виталий Шумский заявил, что в матче 15-го тура чемпионата Украины с «Колосом» получил желтую карточку после просьбы к рефери говорить с ним на украинском языке. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщило издание «Телеграф».

«Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что желтая карточка. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, за что он попросил главного арбитра дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть», — отметил тренер.

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По его словам, он подошел к четвертому судье и начал вести с ним разговор об игре. Судья ответил Шумскому на русском языке, после последующего вопроса о том, почему диалог ведется не на украинском языке, рефери назначил тренеру желтую карточку, не объяснив свое решение.

Отмечается, что матч «Львов»–«Колос» завершился победой гостей со счетом 0:2.

Ранее, 22 января, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что украинский язык может получить официальный статус в Евросоюзе, если инициативу поддержат ведущие научные языковые институты. Он добавил, что это позволит усилить позиции страны на международной арене.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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