В Казахстане уточнили данные по погибшим при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в казахстанском Петропавловске, сообщил 21 февраля местный департамент по ЧС. Еще 13 человек пострадали, уточняет РЕН ТВ.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона в кафе на первом этаже пятиэтажки. После взрыва начался пожар. Работу спасателей осложнило сильное задымление.

Ранее в воскресенье сообщалось о двух погибших. Отмечалось, что спасатели эвакуировали из дома 120 человек, их разместили в городской школе. На месте работают порядка 60 человек и 14 единиц техники.