Дело возбудили в отношении матери пропавшего в Приамурье ребенка

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении жительницы Благовещенска, девятилетний сын которой пропал 17 февраля и был найден спустя несколько дней. Об этом сообщили в воскресенье, 21 февраля, в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Пропавшего школьника нашли 20 февраля сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский». Угрозы его жизни нет, говорится в сообщении на сайте регионального СУ Следственного комитета.

«В отношении жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»)», — отметили в полиции. Ребенка поместили в медицинское учреждение.

Полицейские установили отсутствие ребенка в ходе проверки заявления, поступившего о том, что женщина 1973 года рождения злоупотребляет спиртными напитками. В отношении нарушительницы составили административный протокол. В настоящее время женщине грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее в этот день следователи возбудили уголовное дело после убийства двух детей в квартире на северо-востоке Москвы. В совершении преступления подозревается мать несовершеннолетних. Женщина пыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли.