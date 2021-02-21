В Росморречфлоте назвали причину сигнала бедствия с траулера в Баренцевом море

Рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море из-за вышедшего из строя главного двигателя. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По его словам, к траулеру уже движется спасательное судно, его прибытие ожидается в понедельник.

Кравченко также подчеркнул, что угрозы жизни экипажа нет.

В свою очередь в МЧС России подтвердили поломку главного двигателя и добавили, что спасательное судно доставит траулер в порт приписки.

О том, что рыболовецкий траулер подал сигнал бедствия из-за того, что судно потеряло ход, ранее в этот же день сообщили в Морском координационно-спасательном центре.

По данным центра, судно находится в 81 км от полуострова Рыбачий. На его борту 10 человек. Состояние экипажа траулера удовлетворительное.