Швейцария допустила отказ от закупки вакцины AstraZeneca

Швейцария не исключает выход страны из контракта по закупке вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявила вице-директор федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Нора Крониг.

«На данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность не исключена, в случае если вакцина не будет одобрена в стране», — цитирует Крониг газета NZZ am Sonntag.

По информации издания, процесс одобрения вакцины занимает много времени в связи с тем, что национальный фармацевтический регулятор Swissmedic сделал запрос на получение данных по клиническим испытаниям, проводимым в США.

«Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины», — заключила Крониг.

Представитель AstraZeneca сообщила газете, что компания готова поставить вакцины, как только регулятор выдаст одобрение.

Ранее, 5 февраля, швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы летальные исходы. В Swissmedic отмечали, что ничто конкретно не указывало на то, что причиной смерти послужила вакцинация. В связи с этим агентство не будет что-либо менять в своей оценке профиля риска и пользы вакцин от COVID-19.

Вакцинация в Швейцарии стартовала 23 декабря прошлого года. Разрешено применение двух вакцин —Pfizer/BioNTech и Moderna.