Две женщины и ребенок погибли в ДТП под Тулой

Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer столкнулись на трассе в Веневском районе Тульской области. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло на 143-м км автодороги М-6 «Каспий».

В результате аварии погибла пассажирка японского седана, а также женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Chevrolet. Еще два человека получили травмы при столкновении автомобилей. Это водители легковушек, пишет ТАСС.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В ликвидации последствий аварии участвуют сотрудники регионального главка МЧС.

Ранее в этот же день стало известно о столкновении четырех автомобилей на улице Федюнинского в Тюмени. В результате ДТП пострадали трое детей и беременная женщина.