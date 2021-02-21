Траулер подал сигнал бедствия в Баренцевом море

Рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море, экипаж подал сигнал бедствия. Об этом 21 февраля сообщили в морском координационно-спасательном центре.

По его данным, судно находится в 81 км от полуострова Рыбачий. На его борту находятся 10 человек, уточняет «Интерфакс». Состояние экипажа траулера удовлетворительное.

В январе траулер «Герои Даманского» потерял ход в Охотском море. Причиной стали намотанные на винт сети. Рядом с траулером находилась плавбаза «Хотин», обеспечившая безопасность рыбаков.