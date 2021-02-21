Эксперты рассказали о последствиях отказа Украины сотрудничать с МВФ

Эксперты перечислили сценарии, по которым будет развиваться Украина после отказа сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщает издание «Апостроф».

По мнению инвестиционного банкира и финансового аналитика Сергея Фурсы, у Украины имеется запас прочности до лета.

«В ближайшие несколько месяцев, возможно даже до лета, мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем», — отметил он.

Аналогичное мнение выразил старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. Он подчеркнул, что при выполнении требований МВФ весной Украина летом получит следующий транш, который позволит решить серьезные проблемы. Однако без помощи фонда стране не обойтись из-за риска коррупции, дефицита бюджета, снижения резервов и олигархии, считает специалист.

«А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», — предупредил Иосуб.

В свою очередь аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак указал на связь с программой сотрудничества с МВФ других займов Украины, включая макрофинансовую помощь от Европейского союза и транши от Всемирного банка на общую сумму $1,3 млрд.

В качестве последствия отказа Украины от сотрудничества с МВФ Сергей Фурса назвал удар по экономике и курсу национальной валюты.

«Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков, то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», — объяснил эксперт.

По мнению Орыщака, стране не удастся обслуживать и погашать долги без внешних кредитов.

13 февраля стало известно, что миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

Ранее, 6 января, сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. Согласно графику, в 2022 году она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

В июне совет управляющих МВФ утвердил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом $5 млрд. Страна уже получила первый транш $2,1 млрд. Согласно меморандуму, ожидалось, что после выделения этих денег и утверждения программы должны последовать перечисления оставшейся суммы в четыре приема, примерно по $700 млн, два из них предполагались в июне и сентябре, оставшиеся — по результатам двух обзоров в 2021 году.