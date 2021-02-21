На Дербеневской набережной в Москве столкнулись три автомобиля

В Москве на Дербеневской набережной произошло ДТП с участием трех машин, в том числе грузовика. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает дептранс столицы.

Инцидент произошел в районе дома 13/17. Движение транспорта по набережной затруднено.

«Перекрыто движение в сторону Садового кольца», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Информация о пострадавших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в этот же день «Газель» съехала в кювет и опрокинулась на 3-м км МКАД. Сообщалось, что в результате произошедшего на дорожное полотно разлилось топливо.