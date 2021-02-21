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Принцесса Богемии3

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салон
Фото: Skoda
В топовой комплектации Style Plus салон выполнен из натуральной кожи и вставок искусственной алькантары. Привод обоих кресел переднего ряда — электро с памятью на двух человек
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сидение
Фото: Skoda
Сзади сидеть удобно, места хватает, если, конечно, впереди сидящий человек не решит отодвинуться от торпедо подальше
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панель
Фото: Skoda
Цифровая приборная панель диагональю 10,25-дюйма, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с навигацией и двухспицевый руль
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АКПП
Фото: Skoda
А вот привычный селектор АКПП почему-то был заменен на минималистичный джойстик и технологию Shift-by-wire. Спорное решение
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стекла
Фото: Skoda
Задние стекла по кругу можно прикрыть при помощи сетчатых шторок, правда управление ими пока все-таки ручное
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подлокотник
Фото: Skoda
В подлокотнике центрального тоннеля для удобства пассажиров второго ряда есть разъемы USB-C для зарядки мобильных устройств и гнездо под вилку на 220V
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телефон
Фото: Skoda
Сам же телефон можно засунуть в специальный кармашек в спинке переднего кресла. При этом на кармашке сам значок мобильного устройства вышит вручную
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