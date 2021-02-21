Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19

Очки препятствуют распространению коронавируса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на исследование ученых.

Специалисты из Индии опросили 304 пациента с COVID-19 и обнаружили, что 19% респондентов носят очки большую часть времени. Проведя сравнение, ученые выяснили, что те, кто носит очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом.Эксперты пришли к выводу, что люди, которые носят очки, более защищены от коронавируса, так как меньше трогают руками глаза.

«Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз. Очки снижают частоту подобных контактов», — отметили ученые в исследовании.

Они также доказали, что подобный аксессуар может быть неким защитным фактором, который препятствует заражению COVID-19 через слизистую.

Ранее, 16 февраля, исследовательница из Норвегии заявила, что эпидемия коронавируса разделила людей на 16 типов в зависимости от реакции на происходящее.

Это число идентичностей, по ее мнению, включает в себя все существующие варианты поведенческих ответов на пандемию и связанные с ней ограничения. Исследовательница выделила в том числе «отрицателей», «вредителей», «накопителей», «неуязвимых», «эксплуататоров». Типизация позволит создавать более реалистичные модели распространения вируса, предсказывать, как общество будет реагировать на те или иные ограничительные меры, а также выстраивать эффективную коммуникацию с представителями каждой идентичности.

В России за последние 24 часа было зафиксировано 12 742 новых случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек.

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