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Военный самолет разбился около аэропорта столицы Нигерии

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Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от международного аэропорта Ннамди Азикиве столицы Нигерии города Абуджи. Об этом 21 февраля сообщила на своем сайте газета Vanguardngr со ссылкой на местные власти.

Факт инцидента подтвердил Джеймс Одауду, директор по связям с прессой и общественностью федерального министерства авиации Нигерии.

Самолет принадлежал ВВС, он вылетел в 10:33 по местному времени (15:33 мск) из Абуджи. На борту лайнера находились два члена экипажа и четверо военных.

Экипаж успел сообщить о проблемах с двигателем и потерпел крушение, пытаясь совершить заход на посадку.

19 февраля учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США разбился на территории американского штата Алабама. Погибли двое военных.

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