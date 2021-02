Военный самолет разбился около аэропорта столицы Нигерии

Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от международного аэропорта Ннамди Азикиве столицы Нигерии города Абуджи. Об этом 21 февраля сообщила на своем сайте газета Vanguardngr со ссылкой на местные власти.

Факт инцидента подтвердил Джеймс Одауду, директор по связям с прессой и общественностью федерального министерства авиации Нигерии.

Самолет принадлежал ВВС, он вылетел в 10:33 по местному времени (15:33 мск) из Абуджи. На борту лайнера находились два члена экипажа и четверо военных.

A millitary Airplane just crashed close to Abuja Airport. No single survivor. May their souls rest in peace. pic.twitter.com/bdCI8dLtCv