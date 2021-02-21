Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на Гран-при в Москве

Российская женская сборная по гимнастике победила на этапе Гран-при в Москве по художественной гимнастике в упражнениях с пятью мячами. Об этом 21 февраля сообщил РЕН ТВ.

Гимнастки стали первыми с 43,350 балла. Вторыми на пьедестале оказались белорусские спортсменки с 37,450 балла. Тройку лидеров замкнули спортсменки из Узбекистана с оценкой 35,700.

Московский этап Гран-при завершится 21 февраля.

Накануне лидер сборной России по художественной гимнастике Дина Аверина стала победительницей многоборья на домашнем этапе Гран-при. Осенью 2020 года она одержала победу в упражнениях с мячом в рамках командной встречи сборных России и Белоруссии.