Джокович назвал Медведева одним из самых сложных соперников в жизни

Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых сложных соперников в своей жизни. Соответствующее заявление спортсмен сделал в воскресенье, 21 февраля.

33-летний теннисист назвал Медведева прекрасным человеком и отметил, что ему очень нравится общаться с ним вне корта.

«Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени, если он не против подождать еще несколько лет», — приводит его слова The Telegraph.

Ранее в этот же день Джокович победил россиянина в финале турнира Australian Open. Серб одержал победу со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису уже в девятый раз. Всего он завоевал 18 титулов Большого шлема.

Медведев вышел в финал Australian Open впервые, одержав 19 февраля победу над греком Стефаносом Циципасом, спортсмен признался, что устал.