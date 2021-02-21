Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией в Белоруссии

Белорусская оппозиция «потеряла улицы». Такое заявление в воскресенье, 21 февраля, сделала бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — призналась она в интервью Le Temps.

Она добавила, что понимает усталость и опасения граждан страны. При этом они, по словам Тихановской, ожидали быстрого разрешения ситуации в Белоруссии, однако этого не произошло.

11 февраля председатель Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель заявил о стабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии. По его словам, пик протестов пройден и внешним силам не удастся подорвать спокойствие в стране.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах, которые состоялись 9 августа, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. После выборов в стране начались массовые протесты.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Протестующих поддерживает оппозиционерка и бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов покинула республику и обосновалась в Литве.