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Главреда Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse

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Администрация голосовой социальной сети Clubhouse забанила главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева. Об этом он сообщил 21 февраля в своем Telegram-канале.

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По словам Минаева, его страницу заблокировали после массовой жалобы феминисток. Пользователи пожаловались на Минаева после дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм».

Темой обсуждения был «адекватный феминизм» и патриархат. После завершения обсуждения участники стали жаловаться не только на Минаева, но и на других участников беседы.

«Казалось бы, коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и костного зла», — написал Минаев. Но, по его мнению, «прогрессивное, светлое и умное добро» не обнаружило аргументов в свою пользу и решило пожаловаться.

Ранее на этой неделе российский телеведущий Владимир Соловьев написал, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse. По словам журналиста, с его стороны не было никаких нарушений.

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