Дочь ветерана Артеменко рассказала о недовольстве приговором Навальному

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, Елена Артеменко, заявила, что недовольна приговором, который вынес суд в отношении блогера Алексея Навального по делу о клевете. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает радио Sputnik.

«Он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью. Из уст Навального неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса, поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет», — сказала Артеменко.

Она подчеркнула, что ее отец был заинтересован исключительно в моральной стороне вопроса, ему необходимо было услышать извинения, однако этого не произошло. По ее словам, иск на возмещение ущерба ветеран не подавал.

Ранее в этот день депутаты Госдумы выразили мнение, что наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Также судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

При этом на прошлом заседании прокурор запросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального со своей стороны на прошлых заседаниях просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля.

Навального обвиняли в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.