«Красная» зона: Олимпиада, ЧМ по футболу и переговоры в Сирии

В 2021 году военной полиции России исполнится десять лет. Несмотря на молодой возраст этой структуры, «красные береты» успели проявить себя как в зоне военных конфликтов, так и в мирной жизни . Военные полицейские несут службу во всех гарнизонах. Одним из самых сложных у них считается Краснодар. Комендатура этого города обеспечивала безопасность Олимпиады и чемпионата мира по футболу, охраняла объекты во время исторического референдума в Крыму. Накануне 23 Февраля о службе в военной полиции «Известиям» рассказал военный комендант краснодарского гарнизона подполковник Валентин Кочесоков. За годы службы офицер не только обеспечивал безопасность на территории России, но и участвовал в гуманитарных операциях и переговорах с боевиками в Сирии . А за спасение в бою окруженного российского подразделения Валентин Кочесоков был представлен к государственной награде.

«Учить пришлось немало»

Валентин Кочесоков родился в 1979 году в Нальчике. Военным стать захотел еще в школе. Из школьных уроков усвоил, что России весь период ее истории приходилось бороться с вторжениями и другими внешними угрозами. И твердо решил стать офицером , защитником страны. Но путь к лейтенантским погонам у Валентина оказался дольше и сложнее, чем у большинства сверстников.

— Перед тем как поступать в военное училище, я окончил строительный техникум в родном городе. Это было условие моего отца , — рассказывает Валентин Кочесоков. — Он был не согласен с моим выбором, считал, что строитель — важная, нужная, созидательная профессия, «а у военного только один навык — убивать». Разрешить мне поступить в военный вуз он был готов лишь после того, как освою профессию строителя и если она мне не понравится. В итоге я окончил техникум с красным дипломом, выполнил условие своего отца и поступил в Краснодарское высшее авиационное военное училище. В 2001 году выпустился специалистом по авиационному вооружению.

«Красная» зона Валентин Кочесоков Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

Через некоторое время Валентин сменил профиль с инженерного на командный . Служил командиром взвода, роты, а затем получил предложение служить в родном училище — командиром роты курсантов. На такие должности обычно назначают лучших выпускников, тех, кто хорошо проявил себя за годы учебы.

В свободное от службы время получил заочное высшее юридическое образование. Именно благодаря этому ему вскоре поступило предложение перейти в только образовавшуюся военную полицию . В 2016-м он возглавил комендатуру.

— Непросто было, когда помимо привычных военных задач нам добавили надзорные функции, дознание , — вспоминает Валентин Кочесоков. — Юридическое образование оказалось очень кстати, но всё равно учить пришлось немало. В войсках офицеры вооружены дисциплинарным уставом. Мы же обязаны знать КоАП и УК. Это намного серьезнее . У нас в штате сейчас есть отдел дознания. Там регистрируют сообщения о преступлениях, принимают процессуальные решения, если есть основания — возбуждают уголовные дела. Однако подписывает все процессуальные документы комендант, и он несет за это ответственность. Естественно, он должен вникать во все тонкости.

За прошедшее десятилетие краснодарская комендатура регулярно оказывалась «на передовой» во время исторических событий. Военные полицейские региона обеспечивали безопасность Олимпиады в Сочи в 2014 году. Во время возвращения Крыма в состав России «красные береты» Краснодара охраняли переправу на Керченский полуостров. Кроме того, во взаимодействии с подразделениями специального назначения они обеспечивали безопасность проведения референдума на территории Крыма. В 2018 году во время чемпионата мира по футболу в Сочи и в Краснодаре жила и тренировалась команда Испании . Ее охрану обеспечивали российские военные полицейские.

«Впечатления на всю жизнь»

В 2017 году Валентин Кочесоков был направлен в командировку в Сирию . Выполнял работу военного коменданта на аэродроме сирийской армии в глубине страны. Участие в боевых действиях не предполагалось — с местными вооруженными формированиями были достигнуты мирные договоренности . Однако одна из группировок решила нарушить перемирие и, используя фактор внезапности, захватить стратегический аэродром. Когда боевики пошли в наступление, в окружении оказался блок российских военных полицейских, стоявший на линии разграничения. «Красные береты» приняли бой и доложили Кочесокову . Он немедленно довел информацию до командующего группировкой генерал-полковника Сергея Суровикина. И сразу получил приказ — собрать все силы и пойти выручать товарищей.

— От командования группировкой нам был придан беспилотник. Вся информация мгновенно передавалась на командный пункт, и генерал Суровикин руководил операцией в режиме реального времени , — рассказывает офицер. — Скажу больше: мне в тот момент некоторые приказы казались непонятными. Ты на месте видишь, что лучше пойти в таком-то направлении, но поступает приказ идти в другую сторону. Мы люди военные, выполняем, не обсуждая. И только потом, когда операция успешно завершилась и я узнал более полную обстановку, понял, насколько точно выверенными были переданные нам решения . В том бою задействовали все возможности. Помимо нашего штатного вооружения — авиаудары, артиллерийские удары, которые мы корректировали. Тогда впервые увидел, как в боевых условиях работает наша авиация. Впечатления на всю жизнь .

Подразделение Кочесокова нанесло поражение боевикам, без потерь пробилось к окруженному взводу и успешно вывело его. За это он был представлен к высокой государственной награде.

«Они уважают силу»

Российские военные полицейские в Сирии выполняют самый широкий спектр задач. И часто их работа связана с не военным делом. Они обеспечивают безопасность гуманитарных операций в зоне ответственности, присутствуют на переговорах с боевиками. А порой и им самим приходится договариваться с оппонентами .

— В это время обостряются все чувства, ни на минуту не покидает ощущение опасности. Но в моей практике всегда обходилось без происшествий, — вспоминает Валентин Кочесоков. — Только один раз боевики пытались нам угрожать. Не зная русского языка, они проводили большим пальцем по горлу. Ничем эти угрозы не подкрепились . Обычно же обстановка менее напряженная. Был даже случай, когда на нашем бронеавтомобиле «Тигр» пробило колесо. И боевики нам помогали его менять. Впоследствии они примкнули к сирийским вооруженным силам.

«Красная» зона Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Самое сложное на переговорах, по мнению Валентина Кочесокова, — подстроиться под менталитет другой стороны.

— Они уважают силу и верят тому, что видят , — рассказывает о своих впечатлениях военный полицейский. — Если показать им, что ты сильнее и не сдашься, есть шанс, что переговоры закончатся хорошо . Иногда приходилось даже блефовать.