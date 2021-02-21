Эксперт назвал срок передачи COVID-19 у пациентов с нетяжелой формой

Коронавирус наиболее активно передается в первую неделю после заражения, а пациент с легким течением вируса перестает быть заразным после 11-го дня. Об этом 21 февраля заявил сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

«Как правило, после 11-го дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала. Скорее всего, этот человек уже не опасен», — отметил специалист.

Ранее в этот день австрийские специалисты заявили, что переболевшие коронавирусом сохраняют иммунитет к нему на длительное время.

Как полагает врач-иммунолог Владислав Жемчугов, окончание любой эпидемии, в том числе пандемии коронавируса, происходит, когда число людей, контактировавших с вирусом в той или иной форме, составляет 60–70% популяции.

По мнению врача-хирурга, члена комитета Совета Федерации по социальной политике Юрия Архарова, отрицательный тест на антитела к коронавирусной инфекции не означает отсутствия иммунитета к COVID-19, так как у человека может формироваться клеточный иммунитет.

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