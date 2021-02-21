Трое детей и беременная женщина пострадали в ДТП в Тюмени
Столкновение четырех автомобилей — Daewoo, Mitsubishi, Toyota RAV 4 и Toyota Camry — произошло на улице Федюнинского в Тюмени. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
В результате ДТП пострадали трое детей и беременная женщина.
«В больницу доставлены четверо пассажиров Mitsubishi: беременная женщина 37 лет и трое подростков — 7, 14 и 17 лет», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В свою очередь местный новостной портал 72.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Тюменской области сообщил, что на этой же улице в воскресенье произошла еще одна авария.
Volkswagen Polo сначала врезался в отбойник, а потом вылетел на обочину. После случившегося водитель вышел из автомобиля, и в этот момент в легковушку врезались еще несколько автомобилей. В результате происшествия пострадал водитель Polo.
Накануне автомобиль «Волга» врезался в остановку общественного транспорта в Москве. В момент происшествия на остановке никого не было. По данным РЕН ТВ, водителю отечественной легковушки стало плохо за рулем.