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Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Новой Москве

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Пожар охватил частный дом в СНТ в поселении Роговское в Новой Москве. Огонь также перекинулся на стоящий рядом со зданием автомобиль Audi. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Крыша строения при возгорании обрушилась. Пострадал один человек.

«В поселении Роговское в СНТ по улице Простоквашино, дом 6, загорелся частный дом по всей площади и рядом стоящий автомобиль Audi. В результате пожара произошло частичное обрушение дома, пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в горящем доме мог находиться еще один человек. Точная площадь возгорания устанавливается. На месте происшествия работают пожарные.

Накануне в Иркутске произошел пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на улице Бабушкина. Погибла женщина, еще десять человек эвакуировались из горящего здания.

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