Тихановская призналась в «потере улиц» оппозицией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция «потеряла улицы» и на данный момент, по ее словам, противостоящие правительству страны силы, кажется, проиграли. Такое заявление она сделала в интервью швейцарской газете Le Temps.

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, поэтому да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — заявила оппозиционерка в материале, опубликованном 19 февраля.

По ее словам, акции на улицах белорусских городов могут начаться после того, как оппозиция лучше организуется. Она допустила, что это может произойти весной.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

14 августа Тихановская инициировала создание координационного совета в республике, а потом покинула страну и обосновалась в Литве.

21 декабря 2020 года стало известно, что генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Фигурантами уголовных дел являются члены координационного совета и Тихановская.