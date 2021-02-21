Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Топливо разлилось на МКАД после опрокидывания «Газели»
Общество
Москвичам пообещали в ночь на 23 февраля рекордные за 65 лет морозы
Общество
В Госдуме призвали ужесточить наказание за клевету на ветеранов
Общество
В РФ зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма COVID-19
Экономика
Эксперт посоветовала россиянам оплачивать ряд товаров и услуг картой
Общество
Нетрезвых россиян смогут доставлять в вытрезвители по заявлению их сожителей
Общество
Чувашия получит 330 млн рублей на закупку речного транспорта
Общество
РФ и ОАЭ создадут предприятие для разработки сверхзвукового самолета
Экономика
Мантуров рассказал о переговорах с Казахстаном по поставкам SSJ100 и МС-21

Эксперт оценил предложение расширить льготную ипотеку на частные дома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложение Министерства финансов о расширении льготной ипотеки на частные дома можно назвать логичным и своевременным. Такое мнение в воскресенье, 21 февраля, выразил управляющий директор рейтингового агентства Дмитрий Орехов.

Квадратные меры: каким будет спрос на ипотеку после отмены госпрограммы
Интерес граждан к жилищным займам помогут сохранить низкие процентные ставки, надеются в банках

Тем не менее, по его словам, инициатива вряд ли вызовет стремительный рост строительства частных домов.

«В ближайшие годы в силу падения уровня доходов населения мы не ожидаем бума рынка индивидуального строительства и, соответственно, спроса на ипотеку в данном сегменте. Льготная ипотека под строительство индивидуальных домов подстегнет темпы роста ИЖС», — отметил Орехов в беседе с «Прайм».

Как добавил специалист, рост строительства также ограничивает низкая ликвидность частных домов, которые тяжелее реализовать на рынке по сравнению с квартирами. Кроме того, банки испытывают трудности с их оценкой.

Ранее, в феврале, стало известно, что механизм предоставления ипотеки на возведение частных домов, в том числе по льготным программам, создадут к середине года. По мнению властей, это стимулирует развитие ИЖС по всей стране.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021