Эксперт оценил предложение расширить льготную ипотеку на частные дома

Предложение Министерства финансов о расширении льготной ипотеки на частные дома можно назвать логичным и своевременным. Такое мнение в воскресенье, 21 февраля, выразил управляющий директор рейтингового агентства Дмитрий Орехов.

Тем не менее, по его словам, инициатива вряд ли вызовет стремительный рост строительства частных домов.

«В ближайшие годы в силу падения уровня доходов населения мы не ожидаем бума рынка индивидуального строительства и, соответственно, спроса на ипотеку в данном сегменте. Льготная ипотека под строительство индивидуальных домов подстегнет темпы роста ИЖС», — отметил Орехов в беседе с «Прайм».

Как добавил специалист, рост строительства также ограничивает низкая ликвидность частных домов, которые тяжелее реализовать на рынке по сравнению с квартирами. Кроме того, банки испытывают трудности с их оценкой.

Ранее, в феврале, стало известно, что механизм предоставления ипотеки на возведение частных домов, в том числе по льготным программам, создадут к середине года. По мнению властей, это стимулирует развитие ИЖС по всей стране.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.