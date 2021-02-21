Прокуратура проведет проверку избиения воспитанницы интерната на Сахалине

Правоохранители организовали проверку после избиения воспитанницы интерната на Сахалине. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат «Радуга» телесных повреждений», — говорится на официальном сайте ведомства.

При проверке будут оценено исполнение законов о профилактике правонарушений и исполнение обязанностей уполномоченных лиц, которые допустили инцидент.

Происшествие взято на контроль, при необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее в воскресенье сообщалось о начале проверки по факту падения ребенка в яму на дороге в Южно-Сахалинске. Прокуроры оценят соблюдение законодательства по содержанию и использованию канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования.