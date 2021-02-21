Чувашия получит 330 млн рублей на закупку речного транспорта

Власти выделят 330 млн рублей Чувашской Республике на закупку речного транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уточняется, будут куплены три пассажирских судна на подводных крыльях «Валдай-45Р», которые обеспечивают скоростные речные перевозки. Объекты рассчитаны на 45 человек и способны преодолевать расстояние до 400 км. Головное судно серии представили в 2018 году.

Решение о закупке судов позволит улучшить транспортную связь внутри региона и развитие внутреннего туризма, включая круизные маршруты.

Вопрос обновления пассажирских судов был поднят в ходе рабочей поездки Мишустина в Чувашию осенью 2020 года.

Летом 2020 года сообщалось, что населенные пункты Татарстана подготовили к приему круизных теплоходов с туристами. Перед началом сезона из речного порта Казани открылись ежедневные рейсы в Свияжск, отмечает ИА «Татар-информ». Доплыть из Казанского речпорта можно и до Болгара. В это туристическое место пустили скоростные «Метеоры».