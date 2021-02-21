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В России за сутки выявили 12 742 новых случая коронавируса

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В России за последние 24 часа было зафиксировано 12 742 новых случая заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Наибольшее число новых случаев инфекции за минувшие сутки было зарегистрировано в Москве (1602), Санкт-Петербурге (996) и Подмосковье (735).

Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о сохранении высокого риска заболеваемости COVID-19. По ее словам, всё еще наблюдается большое число заболевших, в том числе бессимптомных.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова, в середине марта первые 120 тыс. доз планируют запустить в гражданский оборот.

Таким образом, на сегодняшний день в стране помимо «КовиВака» зарегистрировано еще две вакцины от инфекции. Речь идет о первой в мире и в России вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной специалистами центра им. Гамалеи и зарегистрированной в августе прошлого года, а также о препарате центра «Вектор» — «ЭпиВакКороне», зарегистрированном осенью.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика. Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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