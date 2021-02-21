Huawei сократит количество выпущенных смартфонов

Компания Huawei сократит объемы производства. Количество выпущенных смартфонов уменьшится на 60%. В 2020 году Huawei собрала 189 млн аппаратов, передает телеканал «Известия». Поставщики ждут, что к зиме положение корпорации улучшится. Вероятно, в конце года фирма выпустит еще 50 млн смартфонов. Продажи Huawei пошли на спад после введения санкций США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.