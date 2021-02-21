Москвичей предупредили о метели вечером 21 февраля

Метель и температура до –7 градусов ожидается в Москве вечером в воскресенье, 21 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ситуация в столице будет обусловлена теплым атмосферным фронтом.

«В небе будут тесниться снеговые облака, выпадет 3–5 сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло», — заявил Тишковец «РИА Новости».

Он подчеркнул, что погода будет облачной, временами будет идти снег, который к вечеру перейдет в метель. Температура составит около –5…–7 градусов, скорость ветра будет достигать от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что для всего центра европейской части России в День защитника Отечества, 23 февраля, будет характерна «мужская» погода. В столичном регионе столбики термометров во вторник опустятся до –15...–17 градусов, по области до –19 градусов. При этом ночью похолодает до –23...–25 градусов.