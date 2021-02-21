ВОЗ изучает данные о заражении людей новым видом птичьего гриппа в РФ

ВОЗ изучает данные о заражении людей птичьим гриппом в РФ. Ведомство находится на связи с властями страны. Отмечается, что у заболевших отсутствуют симптомы. Информации о передаче вируса от человека к человеку нет. Заражение H5N8 зафиксировали на птицефабрике на юге России, сообщает телеканал «Известия». Инфекцию обнаружили у семи сотрудников предприятия. Это первый подобный случай в мире. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что граждане перенесли болезнь в легкой форме.

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