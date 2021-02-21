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Проверку проведут после падения ребенка в яму на дороге в Южно-Сахалинске
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Проверку проведут после падения ребенка в яму на дороге в Южно-Сахалинске

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Правоохранители проведут проверку по факту падения ребенка в яму на дороге в Южно-Сахалинске. Об этом накануне сообщили в прокуратуре города.

Как уточняется, проверку организовали после появления в СМИ соответствующей публикации.

«Прокуратурой организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске», — говорится на официальном сайте ведомства.

В частности, будет оценено соблюдение законодательства по содержанию и использованию канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования. При необходимости будут приняты меры реагирования, заключили в прокуратуре.

Ранее в феврале сообщалось, что двухлетняя девочка попала в реанимацию, получив ожоги при прорыве батареи в детсаду села Воскресенское Савинского района Ивановской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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