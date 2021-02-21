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Названы чаще всего попадающие в ДТП обладатели мужских имен

Названы чаще всего попадающие в ДТП обладатели мужских имен

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Российские страховщики перечислили мужские имена, обладатели которых чаще всего становятся участниками ДТП. Об этом сообщает страховая компания «Согласие»,

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Так, среди клиентов компании такими оказались мужчины с именем Егор, аварийность превысила 16%. Также часто попадали в аварии Яковы — у них этот процент составил 15,9. Меньше всего аварий было у Анатолиев, Леонидов, Станиславов, Валериев и Валентинов.

По частоте убытков лидерами стали Алексеи, Андреи, Александры и Сергеи.

Кроме того, в 2020 году компанией по автокаско было выплачено клиентам-мужчинам 2,5 млрд рублей ущерба. Больше всего средств получили Александры (228,1 млн рублей), Сергеи (207,7 млн рублей), Андреи (151,9 млн рублей) и Алексеи (149,3 млн рублей).

Ранее в феврале аналитики сервиса «Авто.ру» выяснили, какие автомобили чаще всего попадали в аварии в 2019 и 2020 годах. Чаще всего в ДТП попадали Audi RS3 и Kia Quoris — по 108 и 102 аварии на 100 автомобилей соответственно, замыкает тройку аварийных машин VW Passat CC (85 аварий).

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