Эксперт посоветовала россиянам оплачивать ряд товаров и услуг картой

Ряд товаров и услуг россиянам следует оплачивать банковской картой, чтобы упростить получение налогового вычета в будущем. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказала «РИА Новости» заместитель руководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова.

По ее словам, в перечень входят лекарства, медицинские и образовательные услуги для себя и детей. Специалист напомнила, что налоговая служба в настоящее время занимается подготовкой упрощенного механизма получения вычетов. Для получения средств подавать документы не придется, все данные будут взяты сотрудниками службы из онлайн-касс.

«Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ дает возможность распространить упрощенный порядок и на социальные налоговые вычеты», — отметила Ибрагимова.

Она указала, что граждане нередко возвращают часть затрат на обучение себя или родных. При этом важно, чтобы образовательное учреждение имело лицензию на осуществление деятельности. Также россияне получают вычеты на покупку лекарственных препаратов и медуслуг.

Максимальный размер общих расходов, с которых можно будет получить вычет, составляет 120 тысяч рублей.

Как добавила Ибрагимова, использование данного подхода может распространиться и на прошлые периоды.

«Если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее», — заключила специалист.

Ранее в феврале эксперты рассказали, что налоговый вычет можно оформить и на услуги фитнес-центров. Для оформления за посещение спортивных учреждений необходим кассовый чек и договор, собранные документы можно будет подать напрямую в налоговую либо работодателю в течение года.

26 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.