Ученый рассказал о сроках появления городов-миллионников на Марсе

Присутствие людей на Марсе будет возможно к концу этого десятилетия, а к 2100 году можно ожидать город-миллионник на Красной планете, заявил президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

При этом ученый скептично отнесся к планам основателя американской компании SpaceX Илона Маска доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. По его словам, это скорее займет время до 2030 года.

«Вероятно, что к 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды», — цитирует Зубрина «РИА Новости» 21 февраля.

Кроме того, эксперт посчитал «амбициозными» намерения Маска по отправке на Красную планету миллиона землян уже к 2050 году. Вместе с этим, он допустил отправку одной тысячи людей, которые займутся на Марсе индустриализацией и начнут развивать сельскохозяйственные возможности.

«Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100», — заключил Зубрин.

Ровер Perseverance («Настойчивый») американского космического агентства NASA сел на Марсе 18 февраля. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты с аппарата.

Марсоход должен совершить первый управляемый полет дрона на другой планете, найти там следы жизни, воду на поверхности и под ней, сделать панорамные снимки. Аппарат имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве.