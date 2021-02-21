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Медики оценили состояние пострадавших на фабрике в Норильске

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Состояние рабочих, пострадавших при обрушении на Норильской обогатительной фабрике, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения Красноярского края.

«Пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, еще один находится в реанимации. Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, на площади 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны сотрудники руководства фабрики и компании-подрядчика.

22 февраля объявлено в Норильске днем траура.

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